«Хотят нас погубить»: Тарасова о критериях допуска российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) намерен погубить российское фигурное катание. Ее слова передает Sport24.

«Это ужасно. От этого так долго уходили — и к этому опять пришли. Ужасно, что опять эти люди будут решать, кому выступать, кому нет. Мы же знаем, как они поступают. Мы четыре года отстранены, пятый год пошел. Они хотят нас погубить», — сказала Тарасова.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. На Олимпиаде выступили Гуменник и Петросян, но на дальнейший чемпионат мира россиян не допустили.

Ранее в Эстонии раскритиковали допуск российских фигуристов на международные старты.