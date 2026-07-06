«Инфантино должно быть стыдно»: легенда «МЮ» о ситуации с Балогуном

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни заявил, что главе ФИФА Джанни Инфантино должно быть стыдно из-за переноса дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Его слова приводит BBC.

«Это полный позор. Инфантино должно быть стыдно за такое решение. Здесь под вопросом оказывается спортивный принцип. Если бы я был соперником сборной США, я бы был очень зол», — сказал Руни.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматическую дисквалификацию на одну игру.

5 июля ФИФА приостановила на год вступление в силу дисквалификации Балогуна по личной просьбе президента США Дональда Трампа к главе федерации Джанни Инфантино.

Позже состоялся еще один разговор между Трампом и Инфантино. Президент США назвал решение правильным и позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, пожелав удачи в матче против Бельгии.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее Клопп назвал безумием вмешательство Трампа в решение ФИФА по Балогуну.