Тренер сборной Бразилии сделал заявление о своем будущем после вылета с ЧМ

Анчелотти заявил, что останется в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что продолжит работать с командой после вылета с чемпионата мира по футболу в 1/8 финала. Его слова передает Ge.

«Мы будем продолжать работать на благо этой команды, стараться совершенствоваться и искать новые идеи. Мы справимся с этим поражением с новым импульсом к работе», — рассказал Анчелотти.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

Ранее Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии.