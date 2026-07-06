Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Тренер сборной Бразилии сделал заявление о своем будущем после вылета с ЧМ

Анчелотти заявил, что останется в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026
Kirsty Wigglesworth/AP

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что продолжит работать с командой после вылета с чемпионата мира по футболу в 1/8 финала. Его слова передает Ge.

«Мы будем продолжать работать на благо этой команды, стараться совершенствоваться и искать новые идеи. Мы справимся с этим поражением с новым импульсом к работе», — рассказал Анчелотти.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

Ранее Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!