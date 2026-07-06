«Это безумие»: Клопп о влиянии Трампа на карточку футболиста США Балогуна

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Его слова приводит MagentaTV.

«Это безумие, если это правда. Мое мнение: это наша игра, а не их. Если люди не имеют представления о футболе, то они не должны никак на него влиять. Это была красная карточка, называть это как-то иначе не имеет смысла», — заявил Клопп.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматическую дисквалификацию на одну игру.

5 июля ФИФА отложила вступление в силу одноматчевой дисквалификации Балогуна по личной просьбе Трампа.

Позже состоялся еще один разговор между Трампом и Инфантино. Президент США назвал решение правильным и позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, пожелав удачи в матче против Бельгии.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее стали известны подробности разговора Трампа с главой ФИФА по удалению Балогуна.