Власти США знали о нечестности судьи, удалившего Балогуна на ЧМ-2026

Администрация президента США Дональда Трампа до приостановки дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026 получила информацию о том, что удаливший игрока судья Рафаэл Клаус ранее подозревался в причастности к договорным матчам. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, управляющий хедж-фондом и спонсор Федерации футбола США Скотт Гудвин обратил внимание чиновников Белого дома на публичные обвинения в адрес бразильского арбитра. Клауса подозревали в выдаче неправомерных красных карточек в матчах в Бразилии. Бразильские власти и ФИФА не нашли доказательств его вины, но Трамп поднял этот вопрос в разговоре с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматическую дисквалификацию на одну игру.

5 июля ФИФА отложила вступление в силу одноматчевой дисквалификации Балогуна по личной просьбе Трампа.

Позже состоялся еще один разговор между Трампом и Инфантино. Президент США назвал решение правильным и позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, пожелав удачи в матче против Бельгии.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее ФФБ обжаловал отмену дисквалификации Балогуна из-за Трампа