«Главные поленья»: Губерниев о поражении Бразилии на ЧМ-2026

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал поражение сборной Бразилии от Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

«А главные поленья чемпионата — бразильцы!!! И Неймар, который просто никчемный футбольный дед, нулевой духом, прежде всего», — написал Губерниев.

Бразилия впервые с 1990 года не вышла в 1/4 финала ЧМ, проиграв сборной Норвегии, которая, напротив, впервые в истории прошла в четвертьфинал.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Ранее Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии.