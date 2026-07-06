Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде после вылета с чемпионата мира по футболу в матче 1/8 финала против Норвегии. Его слова передает Globo.

«Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», — сказал Неймар.

Встреча сборной Бразилии и Норвегии завершилась со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

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