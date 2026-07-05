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Роналду высказался о соперничестве с Месси во время ЧМ-2026

Роналду упомянул аргентинскую стюардессу в рассказе про Месси
Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании высказался о соперничестве с футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Что всегда остается, так это люди, которые тебя любят. Я живу в гостиницах с обычными работягами, и это впечатляющие воспоминания. Вчера на рейсе была стюардесса из Аргентины. Я сказал ей: «Я понял, что ты аргентинка, судя по тому, как ты на меня посмотрела». Если ты быстро отводишь глаза от Роналду, значит, он тебе не нравится», — сказал футболист.

Роналду выступает на шестом чемпионате мира. На турнире он забил три гола. Сборные Португалии и Испании провели 41 матч: 18 побед у испанцев, 7 у португальцев. Последняя встреча на ЧМ состоялась в 2018 году и завершилась со счетом 3:3.

Месси отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал 918-м в профессиональной карьере. До показателя 41-летнего Роналду (976) Месси осталось забить 58 голов.

Ранее Месси ответил на слухи о романе с журналисткой.

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