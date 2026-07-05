Семикратный чемпион Уимблдона посоветовал Сафиуллину гордиться своей игрой

Джокович: Сафиуллин должен гордиться своей игрой против меня

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над российским спортсменом Романом Сафиуллиным в четвертом круге Уимблдона заявил, что его россиянин должен гордиться своим выступлением на турнире.

«Еще одна тяжелая победа. Роман начал очень хорошо. Он играл очень хорошо, очень агрессивно. Мне было совсем некомфортно находиться на задней линии. Я знал, что розыгрыши с ним станут для меня настоящим вызовом. Он очень крепкий игрок. Он должен гордиться своей игрой против меня», — заявил Джокович.

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 2:6. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

За время игры Сафиуллин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырнадцати заработанных.

В четвертьфинале Джокович встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Сафиуллин занимает 132-е место в рейтинге ATP. Для него это лучший результат на Уимблдоне в карьере – ранее Сафиуллин ни разу не проходил дальше второго круга. Лондонский турнир Большого шлема завершится 12 июля.

Ранее первая ракетка мира вылетела с Уимблдона.