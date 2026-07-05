Первая ракетка мира вылетела с Уимблдона

Первая ракетка мира Соболенко проиграла Осаке и вылетела с Уимблдона

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко потерпела поражение от японки Наоми Осаки в матче четвертого круга Уимблдона в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (2:7) в пользу 29-й ракетки мира.

За время игры Соболенко выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Осака встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российские теннисисты завершили выступление на Уимблдоне.