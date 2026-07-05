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Российские теннисисты завершили выступление на Уимблдоне

Российские теннисисты завершили выступление в одиночных разрядах Уимблдона
Andrew Couldridge/Reuters

Все 13 российских теннисистов завершили борьбу в одиночных разрядах Уимблдона.

В состав российских участников турнира входили четыре мужчины и девять женщин. Последним из россиян выбыл Роман Сафиуллин, уступивший в четвертом круге сербу Новаку Джоковичу.

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 2:6. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

За время игры Сафиуллин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырнадцати заработанных.

Соревнования на травяных кортах Лондона стартовали 29 июня и завершатся 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Евгений Кафельников объяснил провал первой ракетки России на Уимблдоне.

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