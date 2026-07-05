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Стал известен запасной боец на поединок Макгрегора на UFC 329

Бразилец Руффи стал запасным бойцом на поединок Макгрегора с Холлоуэй
Global Look Press

Бразильский боец смешанных единоборств Маурисио Руффи в своих соцсетях объявил, что выступит в качестве запасного участника для титульного поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

«Всем привет, я открылся для боя Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Я следил за собой, эти парни заставили меня начать тренироваться посреди отпуска. Посмотрим, как все сложится. Мой поединок с Конором Макгрегором получился бы хорошим», — написал Руффи.

Бой состоится 12 июля в Лас-Вегасе. Маурисио Руффи занимает десятую строчку в рейтинге UFC с активом в 14 побед и два поражения в профессиональной карьере.

Последним боем 37-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию. Однако в итоге он завершил предвыборную кампанию.

Ранее Макгрегор заявил о готовности драться с Гейджи и Махачевым.

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