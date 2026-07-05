Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре

Мбаппе заявил, что его команда испачкала руки в игре с Парагваем

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обвинил команду Парагвая в грязной игре после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова передает Bola Vip.

«Если нам придется испачкать руки, мы их испачкаем. Парагвайцы думали, что мы выйдем в смокингах и будем играть в красивый атакующий футбол. Мы тоже умеем играть грязно, как играли они», — сказал Мбаппе.

Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее тренер сборной Франции пытался защитить Мбаппе от игроков Парагвая.