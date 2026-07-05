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Форвард «Краснодара» выбыл из чемпионата мира 2026 года

Форвард «Краснодара» Кордоба завершил свое выступление на ЧМ-2026
Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба завершил свое выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года из-за травмы. Об этом сообщает журналист Пипе Сьерра в соцсети Х.

Футболист травмировался в матче 1/8 финала ЧМ. Он был заменен на восьмой минуте встречи. Позже у Кордобы диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра. Срок восстановления составит около четырех недель.

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2025/2026, забив 17 голов в 28 матчах. По итогам сезона-2025/26 «Краснодар» выиграл серебряные медали РПЛ.

В Суперфинале Кубка России «быки» уступили столичному «Спартаку». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Ранее Месси и Мбаппе возглавили антирейтинг ЧМ-2026.

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