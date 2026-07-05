В сборной Англии отказались от идеи пить «Виагру» перед матчем ЧМ-2026

Тухель: сборная Англии не будет принимать «Виагру» перед матчем с Мексикой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его игроки не будут принимать «Виагру» перед матчем чемпионата мира по футболу с национальной командой Мексики. Его слова приводит Daily Mail.

Тухель признал, что англичане не смогут физически адаптироваться к матчу, но исключил применение «Виагры» для смягчения последствий влияния высокогорья.

3 июля в СМИ появилась информация, что утболистам сборной Англии разрешили пить «Виагру» перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Мексики. Игра пройдет на высоте 2240 метров над уровнем моря. Виагра расширяет сосуды в легких, улучшает насыщение кислородом и увеличивает выносливость. Всемирное антидопинговое агентство не внесло виагру в список запрещенных препаратов.

Матч сборных Англии и Мексики, который состоится в рамках 1/8 финала чемпионата мира, пройдет 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени. При этом в СМИ появляются различные сообщения о возможном переносе игры — из-за погодных условий, однако пока время начала матча остается неизменным.

Ранее мексиканские фанаты устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии.