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«Не нужны все эти Кабо-Верде»: экс-игрок сборной России раскритиковал новый формат ЧМ

Футболист Пименов раскритиковал допуск сборной Кабо-Верде до ЧМ-2026
Sam Navarro/Reuters

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива», экс-нападающий сборной страны Руслан Пименов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему ему не нравится новый формат чемпионата мира: теперь в финальную часть турнира проходят 48 команд вместо 32.

«Я крайне отрицательно отношусь к новому формату чемпионата мира. Это лишние проходные матчи, никому это не интересно.

Фестиваль футбола можно делать среди детей. На профессиональном уровне не нужны все эти Кюрасао, Кабо-Верде… Для всех сборных в любом случае будут отборочные игры. У всех будет шанс.

Но пусть сначала они покажут нужный уровень, докажут свою состоятельность. Я не против маленьких команд, но ты докажи свой класс, выходи в отборе с первого-второго места в группе, как раньше было», — сказал Пименов.

Экс-нападающий сборной России заявил, что его не впечатлила ни одна из маленьких сборных.

«Сенсаций больших не случилось, разве что какие-то отдельные локальные случаи. По игре не впечатлили», — подчеркнул Пименов.

Сборная Кабо-Верде (островного государства из Западной Африки с населением около 600 тысяч человек) сумела выйти из группы ЧМ-2026, где соперничала с Уругваем, Испанией и Саудовской Аравией.

В матче 1/16 финала против действующих чемпионов мира — аргентинцев — футболисты Кабо-Верде дважды сравнивали счет и проиграли только в дополнительное время (2:3).

Ранее легенда «Локомотива» раскрыл причину унылой игры сборной Англии.

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