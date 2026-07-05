Марокканские фанаты забросали яйцами полицейских в Нидерландах

Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в нескольких городах Нидерландов после выхода команды в четвертьфинал чемпионата мира — 2026. Об этом пишет издание De Telegraaf.

В матче 1/8 финала марокканская команда разгромила Канаду со счетом 3:0. После этого марокканцы, проживающие в Нидерландах, заполонили улицы Амстердама, Роттердама, Гааги, Утрехта и других городов. Болельщики в Гааге забросали полицейских стеклом, яйцами, камнями, сигнальными ракетами и фейерверками. В итоге двое полицейских получили ранения, а 29 фанатов были арестованы.

Этот случай с беспорядками от марокканских фанатов в Нидерландах — не первый. В матче 1/16 финала команда Марокко обыграла сборную Нидерландов, после чего сотни представителей марокканской диаспоры, насчитывающей в Нидерландах 420 тысяч человек, забросали фейерверками сотрудников правопорядка.

В Гааге полиция была вынуждена применить водометы для разгона разбушевавшейся толпы, как минимум один человек был задержан. В Амстердаме толпа хулиганов в балаклавах выкрикивала ругательства в адрес полицейских.

Ранее мексиканские фанаты устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии.