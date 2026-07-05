«Я истекаю кровью»: тренер сборной Парагвая о поражении от Франции на ЧМ

Тренер сборной Парагвая Альфаро о вылете с ЧМ-2026: у меня открытые раны

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро раскрыл свои эмоции после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 по футболу с Францией. Его слова приводит Reuters.

«Сейчас у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу ничего осмыслить, потому что эмоции переполняют. Мне нужно немного подождать, а потом думать о будущем. Ситуация должна успокоиться, и мы посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, чем буду заниматься», — заявил он.

Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее голкипер сборной Парагвая объяснил возникший конфликт с Мбаппе.