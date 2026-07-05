«Контракта-то нет»: Смолов о продолжении своей карьеры

Бывший футболист сборной России Федор Смолов заявил, что пока официально не завершал карьеру. Его слова приводит Sport24.

«Сложно точно сказать, осталось ли у меня желание играть профессионально. Карьеру я пока не завершал, но и контракта с каким-то клубом у меня нет. Естественно, уже задумывался о том, что это может быть конец профессиональной карьеры. Иначе я бы продолжал искать новый клуб и нашел бы его», — указал он.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры. Смолов также провел две встречи за медиаклуб «Броук Бойз» в Кубке России.

28 мая 2025 года в московской «Кофемании» Смолов нанес побои двум посетителям, которые громко обсуждали футболиста. Пострадавшие написали заявление в полицию, спортсмену грозила ответственность по части 1 статьи 112 УК РФ. 3 апреля 2026 года мировой судья прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон: Смолов выплатил пострадавшему бизнесмену Владимиру Кузьминову 4 млн рублей компенсации.

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