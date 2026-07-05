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Экс-тренер «Ливерпуля» Клопп возглавит сборную Германии

Инсайдер Романо: экс-тренер «Ливрпуля» Клопп возглавит сборную Германии
David Klein/Reuters

Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно опубликованной информации, Клопп уже согласился занять этот пост, однако еще необходимо согласовать детали контракта. Указывается, что специалист будет готовить сборную и к чемпионату Европы — 2028, и к чемпионату мира — 2030. Однако Клоппу и Немецкому футбольному союзу необходимо договориться с «Ред Буллом», где специалист занимает пост главы футбольного направления.

Клопп завоевал 13 крупных трофеев за свою тренерскую карьеру. Его главные успехи связаны с работой в «Боруссии» (Дортмунд) и «Ливерпуле». До этого он никогда не тренировал сборные.

3 июля Юлиан Нагельсман официально покинул пост главного тренера сборной Германии. Причиной стал ранний вылет сборной с чемпионата мира. В 1/16 финала Германия проиграла Парагваю.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Орландо Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Ранее мексиканские фанаты устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии.

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