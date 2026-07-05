Тренер сборной Франции пытался защитить Мбаппе от игроков Парагвая по ходу матча

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что ему пришлось защищать нападающего команды Килиана Мбаппе по ходу матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Парагвая. Его слова приводит «Би-Би-Си».

«Мы получили две желтые карточки, в то время как их не наказали за фолы. В конце я попросил двух сильнейших игроков окружить Килиана, потому что они собирались его сбить с ног. Не хотел терять ни одного игрока», — заявил Дешам.

Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0. Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее голкипер сборной Парагвая объяснил возникший конфликт с Мбаппе.