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Вратаря сборной Украины мобилизовали в ВСУ

Вратарь сборной Украины Захарченко был мобилизован в ВСУ

ТЦК мобилизовали вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко. Об этом сообщает бывший вратарь сборной Артур Оганжанян в Telegram.

Согласно его словам, также был мобилизован нападающий хоккейного клуба «Кременчуг» Егор Безуглый. Спортсмены были доставлены в ТЦК после встречи с правоохранителями во время комендантского часа в Полтавской области. Из ТЦК их уже не отпустили домой и впоследствии распределили в одну из бригад.

Согласно информации, которая позднее появилась в украинских СМИ, Захарченко подтвердил свою службу в ВСУ. Хоккеист — известный спортсмен, который защищает ворота национальной команды. Он известен в том числе тем, что в сентябре 2025 года по ходу матча забросил шайбу в ворота противника от своих ворот.

ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) — это орган военного управления в Украине, который заменил бывшие военкоматы. Они отвечают за ведение воинского учета, организацию мобилизации и проведение призыва граждан на военную службу.

Ранее российский чемпион мира по хоккею был внесен в базу «Миротворца».

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