Американский хоккеист находится в предвкушении от игры с Овечкиным в «Вашингтоне»

Хоккеист Так: надеялся сыграть с Овечкиным хотя бы сезон, рад его продлению

Американский хоккеист Алекс Так, который летом стал игроком клуба «Вашингтон Кэпиталз», признался, что находится в предвкушении от игры в одной команде с российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным. Его слова приводит RMNB.

«Я понятия не имел, пока он не написал в командный чат, что продлил контракт. Я узнал об этом из группового чата, а не сидел в соцсетях или что-то в этом роде. Я был очень рад, я надеялся сыграть с ним хотя бы сезон. Он обладатель Кубка Стэнли, величайший снайпер всех времен», — рассказал он.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

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