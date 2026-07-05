Голкипер сборной Парагвая объяснил возникший конфликт с Мбаппе

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль объяснил начало конфликта с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Его слова приводит издание L'Equipe.

«Подошел к Мбаппе после матча, чтобы поздравить его, но он отказался пожать мне руку. Я просто хотел поприветствовать его», — указал он.

Сразу после игры Мбаппе отказался пожать руку Хилю. В ответ Хиль эмоционально отреагировал на поступок соперника и бросил мяч в спину Мбаппе, когда тот направлялся к партнерам. Однако массовой потасовки не произошло, футболистов быстро разняли представители команд и другие игроки.

Dylan Martinez/Reuters

Игра завершилась победой сборной Франции со счетом 1:0. Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а Хиль прыгнул в противоположную сторону. Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

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