Вратарь сборной Испании: Роналду уже не тот

Голкипер сборной Испании Симон: Роналду уже не тот

Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду перед поединком команд в 1/8 финала чемпионата мира, передает AS.

«Криштиану уже не тот игрок, каким был шесть или семь лет назад в «Реале». Но мы должны стараться держать его как можно дальше от штрафной площади», — сказал Симон.

Испания сыграет с Португалией 6 июля.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу Португалия обыграла Хорватию. Встреча завершилась с результатом 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед.

Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.

Ранее Аршавин заявил, что Роналду вредит Португалии.