Капитан «Краснодара» проходит медосмотр для «Аль-Ахли»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян проходит в Лиссабоне медосмотр для саудовского «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Ожидается, что футболист подпишет контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Сперцян будет зарабатывать €6 млн за сезон.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее российский футболист рассказал об отношении к возможному переезду Сперцяна в Саудовскую Аравию.