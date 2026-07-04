Овечкина назвали главным лицом НХЛ

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский заявил, что Александр Овечкин является главным лицом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

«Овечкин — главное лицо НХЛ, он представитель лиги с маркетинговой точки зрения. Я сомневался, что он продлит контракт с «Вашингтоном». Но это, конечно же, абсолютно правильное решение, учитывая, что до рекорда осталось всего десять шайб», — сказал Сушинский.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Владислав Третьяк объяснил, почему Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном».