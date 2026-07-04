Третьяк объяснил, почему Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Третьяк: болельщики бы не простили Овечкину, если бы он ушел из «Вашингтона»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал решение Александра Овечкина продлить контракт с «Вашингтоном» еще на год, передает РИА Новости.

«Я считаю, что подписать контракт еще на один год — очень правильное решение. Болельщики бы ему не простили, если бы он ушел. Да и сам бы он этого не простил себе», — сказал Третьяк.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкина назвали настоящим русским мужиком.