Ветеран «Спартака» поддержал возможный переезд Сперцяна в Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко поддержал возможный переезд игрока «Краснодара» Эдурда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли», передает Vprognoze.ru.

«Меня не удивил выбор в пользу Саудовской Аравии. Да, много говорили про Европу, думаю, его агенты старались, но предложений не было. А тут конкретная заинтересованность в футболисте. Думаю, это абсолютно правильное решение», — сказал Деменко.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее Сперцян согласился на переход в Саудовскую Аравию.