Российский тренер заявил, что восхищается Месси

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что восхищается Лионелем Месси, передает «Матч ТВ».

«Не устаю удивляться и восхищаться Месси. Однако для меня 39 лет — боевой возраст. Роже Милла на чемпионатах мира выступал сперва в 38 лет, а потом в 42 года. Так что мы немного в целом неправильно оцениваем время», — сказал Непомнящий.

Мессии отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал 918-м в профессиональной карьере. До показателя 41-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду (976), который также выступает на ЧМ-2026, Месси осталось забить 58 голов.

Отметим, что Месси провел на профессиональном уровне 1160 матчей, а Роналду — 1328.

Ранее Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира.