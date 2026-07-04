Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Спорт

Аршавин: не прочитал ни одной книжки после окончания карьеры

Аршавин признался, что не прочитал ни одной книжки после окончания карьеры
Global Look Press

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что не прочитал ни одной книжки после окончания карьеры, передает «Чемпионат».

«Последний фильм, который я смотрел, — это «Аватар». Последнюю часть. Просто нет времени. К стыду, после окончания карьеры не прочитал ни одной книжки. Но вам это делать не советую. Нужно читать и смотреть», — сказал Аршавин.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с петербургским клубом. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат», за которой играл с 2016 года. После этого он начал работать в структуре «Зенита» с января 2022 года в должности заместителя генерального директора по спортивному развитию. Он курирует молодежный футбол, включая Академию, «Зенит»-2 и молодежные команды, являясь фактически руководителем спортивной части Академии.

Ранее была раскрыта зарплата Аршавина в «Кайрате».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!