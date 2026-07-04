Ибрагимович назвал героями сборную Кабо-Верде

Шведский футболист Златан Ибрагимович назвал героями игроков сборной Кабо-Верде, передает RMC Sport.

«Эти парни — герои. Они стали кумирами этого маленького острова, они звёзды. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В матче против Аргентины им почти удалось победить», — сказал Ибрагимович.

Игра Аргентина — Кабо-Верде прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

За выход в четвертьфинал ЧМ-2026 аргентинцы поспорят с египтянами.

Ранее вратарь Кабо-Верде стал самым популярным в мире.