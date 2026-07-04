Вратарь Кабо-Верде стал самым популярным в мире

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Аргентины стал самым популярным вратарем в мире.

В соцсетях на аккаунт 40-летнего Возиньи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подписалось 20,4 млн человек. У его ближайшего преследователя среди коллег по амплуа бельгийца Тибо Куртуа 18 млн подписчиков.

Игра Аргентина — Кабо-Верде прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

За выход в четвертьфинал ЧМ-2026 аргентинцы поспорят с египтянами.

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