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Футболист сборной Англии назвал Мексику фаворитом 1/8 финала ЧМ

Игрок сборной Англии Гехи заявил, что Мексика является фаворитом 1/8 финала ЧМ
Eloisa Sanchez/Reuters

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Марк Гехи заявил, что Мексика является фаворитом 1/8 финала чемпионата мира. Его слова передает передает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я бы сказал, что они в каком-то смысле фавориты. Они играют дома и намного лучше знают эту обстановку. Пока они не пропустили ни одного мяча. На такие турниры приезжают, чтобы играть против сильных команд при шумной атмосфере. Мы все ждем этот матч», — сказал Гехи.

За выход в четвертьфинал мирового первенства между собой поспорят Парагвай и Франция, Канада и Марокко, США и Бельгия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, Португалия и Испания, Аргентина и Египет, а также Колумбия и Швейцария.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее стал известен новый фаворит ЧМ-2026 после первой стадии плей-офф.

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