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Проваливший ЧМ-2026 тренер получил за увольнение более 500 млн рублей

Кicker: штаб Нагельсмана получит €6,8 млн за уход из сборной Германии
IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan/IMAGO/Eibner

Бывший главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман получит рекордную сумму компенсации, сообщает Kicker.

По информации источника, 38-летний специалист вместе с членами своего штаба получит €6,8 млн за досрочное прекращение трудовых отношений.

Нагельсманн возглавлял национальную команду с 2023 года. Его контракт с Немецким футбольным союзом был рассчитан до 2028 года.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Германия проиграла Парагваю. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сообщалось, что на матче Франции и Парагвая на ЧМ-2026 ожидается рекордная жара.

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