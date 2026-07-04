Стал известен новый фаворит ЧМ-2026 после первой стадии плей-офф

Франция возглавила рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года после матчей первого тура по версии портала Goal.

В топ-5, помимо действующих вице-чемпионов мира, попали Испания, Аргентина, Марокко и Бразилия. Англия, Колумбия, Португалия, США и Мексика распределили места с шестого по десятое.

Минувшей ночью определились участники стадии 1/8 финала плей-офф чемпионата мира.

За выход в четвертьфинал мирового первенства между собой поспорят Парагвай и Франция, Канада и Марокко, США и Бельгия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, Португалия и Испания, Аргентина и Египет, а также Колумбия и Швейцария.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Лионель Месси сократил отставание по голам за карьеру от Криштиану Роналду.