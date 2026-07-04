В «Вашингтоне» рассказали, что будет делать Овечкин

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что у Овечкина будет важная роль в команде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери в интервью клубной пресс-службе заявил, что у подписавшего годичный контракт Александра Овечкина будет важная роль в команде.

«Он все еще может бросать вызов обстоятельствам и быть результативным. Я вижу это именно так. И он также должен продолжать быть лидером, каким был на протяжении всей своей карьеры в качестве нашего капитана, и продолжать помогать молодым игрокам», — заявил Карбери.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее вице-комиссионер НХЛ ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки.