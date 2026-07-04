Месси сократил отставание по голам от Роналду

Месси сократил отставание по забитым за карьеру мячам от Роналду до 58

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал 918-м в профессиональной карьере. До показателя 41-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду (976), который также выступает на ЧМ-2026, Месси осталось забить 58 голов.

Отметим, что Месси провел на профессиональном уровне 1160 матчей, а Роналду — 1328.

Игра Аргентина — Кабо-Верде прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры усилиями Лионеля Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

За выход в четвертьфинал ЧМ-2026 аргентинцы поспорят с египтянами.

Ранее Месси установил уникальное достижение в споре с Роналду.