Месси восхитился вратарем Кабо-Верде

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде заявил, что восхищен игрой вратаря Возиньи. Его слова приводит журналист Давид Орштейн в Х.

«Мне сказали, что ему 40 лет, и честно говоря, я был поражён его игрой сегодня. После финального свистка я подошел к нему, и он поздравил меня», — заявил Месси.

Игра Аргентина — Кабо-Верде прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

За выход в четвертьфинал ЧМ-2026 аргентинцы поспорят с египтянами.

Ранее Лионель Месси установил уникальное достижение в споре с Криштиану Роналду.