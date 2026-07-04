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Стало известно, будет ли перенесена игра Мексики и Англии на ЧМ-2026

Матч Мексики и Англии не будет перенесен на раннее время из-за угрозы грозы
Kai Pfaffenbach/Reuters

Сборная Мексики и Англии сыграют свой матч 1/8 финала чемпионата мира согласно составленному изначально расписанию, сообщает The Athletic.

Ожидалось, что старт игры может быть перенесен на шесть часов из-за угрозы грозы в районе места проведения встречи, однако официальные лица приняли решение заблокировать перенос встречи.

Мексика и Англия сыграют 6 июля. Команды выйдут на поле стадиона «Ацтека» в Мехико в 03:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Национальная команда Англии будет готовиться к игре на своей базе в Канзас-Сити (США). Такое решение было принято главным тренером Томасом Тухелем из-за опасений по поводу шпионажа и возможного давления со стороны местных болельщиков.

Ранее вратарь Кабо-Верде предсказал победу сборной Аргентины на ЧМ-2026.

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