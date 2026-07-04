Египетский защитник установил уникальный антирекорд ЧМ

Защитник сборной Египта Мохамед Хани установил антирекорд чемпионатов мира, сообщает «Чемпионат».

В матче против австралийцев в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу Хани оформил автогол, который стал для него вторым на этом турнире. За всю историю ведения данной статистики с 1966 года никто не забивал больше одного раза в собственные ворота на одном чемпионате мира.

Игра Австралия — Египет прошла в Далласе на «Эй-ти анд Ти Стэдиум» и завершилась в серии пенальти. Эмам Ашур забил за Египет на 13-й минуте. В начале второго тайма Мохамед Хани отправил мяч в собственные ворота. В серии пенальти Египет победил со счетом 4:2, решающий удар реализовал Хоссам Абдельмагид.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее фанаты Аргентины и Кабо-Верде подрались на матче 1/16 финала ЧМ.