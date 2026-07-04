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Фанаты Аргентины и Кабо-Верде подрались на матче 1/16 финала ЧМ

Болельщики сборных Аргентины и Кабо-Верде подрались на матче 1/16 финала ЧМ-2026
Sodiq Adelakun/Reuters

По ходу матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 болельщики сборнрй Аргентины устроили потасовку с поклонниками команды Кабо-Верде.

Фанаты сцепились на одной из заворотных трибун, после чего на подмогу стюартам были вызваны сотрудники правоохранительных органов США. В ходе разбирательства трое фанатов были выпроважены с трибун для дальнейших процессуальных действий.

Игра прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

За выход в четвертьфинал ЧМ-2026 аргентинцы поспорят с египтянами.

Ранее определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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