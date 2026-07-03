Трусова назвала неочевидный плюс быть взрослыми

Трусова: плюс быть взрослым в том, что можно тренироваться с любимым человеком

Российская фигуристка Александра Трусова назвала в соцсетях неочевидное преимущество взрослых людей.

«Неочевидный плюс быть взрослыми — вы можете спокойно тренироваться вместе с любимым человеком», — написала Трусова.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусову взяли под усиленный допинг-контроль.