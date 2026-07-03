Бывший игрок «Вашингтона» признался, что давно знал о решении Овечкина продлить контаркт с клубом

Защитник Джон Карлсон, бывший одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтону», заявил, что его не удивило решение Александра Овечкина продлить контракт с клубом. Слова Карлсона передает журналист Том Гулитти в соцсетях.

«Был ли я удивлен? Нет, на ноль процентов. Я давно знал, что он вернется. Он мне об этом не говорил, но мне это было и так понятно. Я чувствовал, что в нем есть еще годик», — сказал Карлсон.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

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