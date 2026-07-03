Экс-футболист сборной России раскритиковал чемпионат мира

Экс-футболист Быстров заявил, что ему не нравится чемпионат мира

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что ему не нравится чемпионат мира 2026 года, передает Sport24.

«Мне не нравится чемпионат мира. Пока что какие-то безвольные матчи, неинтересно. Еще много пауз на водопои», — сказал Быстров.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в мировом первенстве.

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