Футболистам сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Мексики, передает talkSPORT.

Матч пройдет на высоте 2240 метров над уровнем моря. Виагра расширяет сосуды в легких, улучшает насыщение кислородом и увеличивает выносливость.

Всемирное антидопинговое агентство не внесло виагру в список запрещенных препаратов.

Мексика и Англия сыграют 6 июля. Команды выйдут на поле в 3:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Национальная команда Англии будет готовиться к игре на своей базе в Канзас-Сити (США). Такое решение было принято главным тренером Томасом Тухелем из-за опасений по поводу шпионажа и возможного давления со стороны местных болельщиков.

Ранее болельщики устроили массовую драку в пабе перед матчем сборной Англии.