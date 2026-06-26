Стало известно наказание легенды сборной России Жиркова за драку

Бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова дисквалифицировали на 60 дней за драку в матче любительской лиги Москвы. Об этом сообщили в Amateur Football League (Любительская футбольная лига) на своей странице «ВКонтакте».

Также футболист должен выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.

Жирков выступает в любительской лиге в формате 8 на 8 за «Новую Ригу». В матче против команды «Медила» у футболиста возник словесный конфликт, после чего он ударил кулаком в лицо Андрея Кулагина. Судья был вынужден удалить Жиркова, после чего услышал в свой адрес оскорбления.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки» в 2022 году. Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

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