Тарасова об Овечкине: мы должны всей страной предложить ему какое-то интересное дело

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мы всей страной предложить хоккеисту Александру Овечкину какое-то интересное дело, передает РИА Новости.

«Он уже сделал свой выбор — где играл, там и будет играть дальше. А мы должны всей страной подумать и предложить ему какое-то интересное дело, которое его бы заинтересовало после карьеры спортсмена. Дело специально для него. Может, даже создать что-то новое для него», — сказала Тарасова.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее вице-комиссионер НХЛ ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки.