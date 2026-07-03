Российский синхронист победил в технической программе чемпионата Европы

Российский синхронист Захар Трофимов занял первое место в технической программе на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.

Спортсмен лидировал с результатом 235,6384 балла. Вторым стал представитель Испании Энеко Санчес-Агилар (234,7566), третьим — итальянец Филиппо Пелати (229,6166).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее сборная России завоевала золото на чемпионате Европы.