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Жара в США угрожает проведению чемпионата мира по футболу

Экстремальная жара в США поставила под угрозу проведение матчей плей-офф ЧМ-2026
Bernadett Szabo/Reuters

Жаркая погода может поставить под угрозу проведение празднования 250-летия независимости США и матчей чемпионата мира по футболу в эти выходные. Об этом пишет газета The Guardian.

В субботнем матче Франции против Парагвая в Филадельфии будет наблюдаться экстремальная жара, которая может привести к задержке или переносу игр. Кроме того, матч между Кабо-Верде и Аргентиной в Майами пройдет в потенциально опасных условиях жары и влажности, говорится в статье.

«Когда историческое празднование Дня независимости 4 июля срывается, а матчи чемпионата мира по футболу проводятся в условиях, небезопасных для игроков и болельщиков, не должно потребоваться еще одно научное исследование, чтобы заставить людей очнуться», — сказала профессор климатологии в Центре экологической политики Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.

Она отметила, что изменение климата уже здесь и оно влияет на повседневную жизнь. Ситуация будет только ухудшаться, чем дольше мир будем затягивать неизбежный переход к нулевым выбросам, добавила климатолог.

Как сообщил CNN, в некоторых районах восточной части США, таких как Нью-Йорк и Вашингтон, температура может стать самой высокой за более чем десятилетие, и в ближайшие дни будет побито множество температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что экономика Европы потеряла €5 млрд из-за экстремальной жары.

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